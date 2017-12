Oorkonde voor Henk Oudshoorn van Stal Norwind uit Streefkerk

STREEFKERK • Burgemeester Dirk van der Borg kwam woensdag naar Stal Norwind, halverwege Streefkerk en Groot-Ammers, om een welverdiende oorkonde aan Henk Oudshoorn (71) uit te reiken.

Henk woont al sedert 1980 in de monumentale boerderij uit 1643 maar heeft het na het heengaan van zijn Engelse echtgenote Christine nog steeds erg moeilijk. De Arabische Volbloed Sportpaarden zijn nu nog meer dan anders zijn lust en zijn leven. Adami (23) is de enige Arabier in de geschiedenis van ons land die tweevoudig Europees Kampioen Allround is geworden en Khariton (9) loopt nu al in de hoogste klasse endurance.



Voor de verzorging en training van de paarden, twee Duitse herders en twee Clun Forest schaapjes, is er een team van enthousiaste paardenliefhebsters geformeerd, die ieder op een eigen dagdeel de verzorging en training doen. Henk coördineert die activiteiten en onderhoudt alles wat met paarden te maken heeft, ook de rijlessen.



Dat hij dit doet ondanks zijn ongeneeslijke ziekte (donderdag gaat hij weer naar het Erasmus MC) was voor de burgemeester één van de redenen om juist aan hem de oorkonde als Clubheld van de Amateur Sport in de Gemeente Molenwaard op bezoek te gaan. Deze verkiezing vond in het najaar plaats om sportvrijwilligers in het zonnetje te zetten.



Henk was daar danig van onder de indruk maar vestigde er de aandacht op, dat de leden van Paardensport Nieuwe Opzet Stal Norwind alle eer toekomt. Zonder hen zou het aanhouden van de sportpaarden niet mogelijk zijn geweest.



Dagen is er gewerkt om de deel en de stallen nog mooier te maken en het was dan ook een echt feest geworden. De burgemeester verklapte zelf met paarden te zijn opgegroeid. Hij toonde zich zichtbaar onder de indruk van de beide Arabieren, die met een Arabisch show halter waren uitgedost. Adami had zelfs zijn twee gouden medailles om.