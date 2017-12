Bussen met kinderen uit Giessenburg naar Rijksmuseum

GIESSENBURG/AMSTERDAM • Op initiatief van Hak Installatieservice B.V. uit Giessenburg mochten schoolkinderen uit Giessenburg en Giessen-Oudekerk het Rijksmuseum bezoeken.

Hak werkt momenteel in het Rijksmuseum aan vernieuwing van het hemelwatersysteem. Iets waar ze terecht heel trots op zijn. Om in die vreugde te delen, werden alle groepen 6, 7 en 8 van de scholen in Giessenburg en Giessen-Oudekerk uitgenodigd voor een geheel verzorgd bezoek. Vorige week werd het eerste bezoek vanwege de sneeuw uitgesteld, maar deze week ging de eerste groep naar Amsterdam.