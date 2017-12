Eindtijdbijbelstudie van Frank Ouweneel in Sliedrecht

SLIEDRECHT • In zalencentrum De Lockhorst aan de Sportlaan 1 in Sliedrecht verzorgt Frank Ouweneel op woensdagavond 17 januari 2018 weer een eindtijdbijbelstudie. Onder het motto 'Licht van de bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld' zet hij de schijnwerpers op de jaren 2017 en 2018. Ondersteund door honderden indringende beamer-beelden zal Frank Ouweneel stilstaan bij de precisie waarmee de Bijbel over de actualiteit spreekt.

Deze bijbelstudie focust op de volgende nieuwsfeiten en onderwerpen van de afgelopen maanden: Donald Trump, Kim Jong-un, Amazon, Israël, Jeruzalem, terreuraanslagen, de 'treurende' en 'wegkwijnende' aarde, een groot teken in de hemel, enzovoorts.



Aanvang is om 19.30 uur. Iedereen welkom; de toegang is vrij. Inlichtingen: 0184-490320.