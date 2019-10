Ontknoping Grote Rivieren Loopcircuit in Boerman Transport-loop Gorinchem

GORINCHEM/REGIO • In Gorinchem is zaterdag 26 oktober de grote finale van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Op de atletiekbaan van Typhoon vallen tijdens de 31ste Boerman Transport-loop alle beslissingen in de eindklassementen, opgemaakt over de negen wedstrijden die sinds januari werden gehouden in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Drechtsteden.

Vorig jaar kraakte Roy Hoornweg het oude Gorcumse parcoursrecord van Neals Strik. De Papendrechter is nu de snelste man ooit in deze wedstrijd met zijn tijd van 29.37. Een uitdaging blijft nog altijd de toptijd bij de vrouwen. Wilma van Onna won in 2001 in 34.01 en dat deed geen vrouw haar sindsdien na.

Start en finish

Start en finish liggen op 26 oktober dus op de baan van Typhoon aan de Grote Schelluinsekade 22. De wedstrijdloop over 10 kilometer begint om 14.00 uur, de prestatieloop over 5 kilometer om 13.00 uur en er zijn jeugdlopen in alle categorieën vanaf 12.00 uur.

Voorinschrijven is tot en met 20 oktober mogelijk op: www.inschrijven.nl. Op de dag zelf kunnen lopers zich melden in de kantine van Typhoon.

Veel op het spel

Er staat veel op het spel in de omgang aan de westkant van Gorinchem, vorig jaar opnieuw uitgezet op een nieuw, sneller parcours. Naast de dagprijs staat het totaalklassement op het spel van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Bij de vrouwen is de strijd beslist in het voordeel van Petra Sloots, maar bij de mannen is de competitie spannend tot het eind. Nixon Fernandes en Maarten van Zetten staan precies gelijk. In de meeste scenario's wordt Fernandes de winnaar, omdat bij hem een slechter resultaat nog wordt weggestreept. Maar wint Van Zetten de Boerman Transport-loop, dan is hij ook de winnaar van het hele circuit.

Zo moeten in nog een aantal leeftijdscategorieën, zowel bij de jeugd als de senioren, de beslissingen vallen. Alle informatie over de Boerman Transport-loop en de klassementen is te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.