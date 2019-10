Luca van Leer negende in laatste race

• Luca van Leer in actie in Berghem. (Foto: Thymo Reineveld)

• Luca van Leer in actie in Berghem. (Foto: Thymo Reineveld)

EINDHOVEN/LEERBROEK • De jonge karter Luca van Leer heeft het seizoen afgesloten met een negende plaats in de laatste race in Eindhoven.

In de regenachtige kwalificatie werd de talentvolle Leerbroeker achtste. In de heats finishte hij als zevende, elfde en tiende, goed voor de negende plaats in de dagklassering.

Luca van Leer kijkt terug op een 'superleuk' leerjaar. Volgend seizoen wordt de doelstelling in de top-5 te kunnen rijden.

Sponsors voor 2020 zijn welkom.