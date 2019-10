Wintercompetitie begint in Noordeloos met zwaarbevochten zege van Jesse Bikker

NOORDELOOS • De wintercompetitie van RC Jan van Arckel is zaterdag in Noordeloos van start gegaan met een overwinning van Jesse Bikker. Dat ging echter niet vanzelf, de Hoogbloklander zag Mika Bouman pas in de laatste ronde kraken.

In Noordeloos was een prachtig parcours uitgezet, dat door de onophoudelijke regen van de afgelopen weken supernat was geworden. Het deerde de honderden deelnemers niet. "Precies zoals een crosswedstrijd hoort te zijn", zei één van de masters na afloop.

Behendig

In de A-klasse startte Jesse Bikker als favoriet, maar maakte Mika Bouman de koers hard. Bouman was vooral in de bochten het meest behendig, maar Bikker wist op de rechte stukken steeds weer terug te komen en schudde zijn concurrent in de laatste ronde van zich af.

A-klasse: 1. Jesse Bikker (Hoogblokland), 2. Mika Bouman (Rijswijk), 3. Max de Jong (Giessenburg).

Met 111 renners vormde de B-klasse (recreanten) de grootste groep. Er wordt fanatiek gestreden, maar het gros komt voor de 'fun'.

B-klasse: 1. Fausto van Tuyl (Nieuwaal), 2. Rien van der Dussen (Arkel), 3. Adriaan Brandwijk (Molenaarsgraaf).

Ron Timmer pakte bij de masters de draad van vorig jaar gewoon weer op. Hij reed onbedreigd naar de overwinning.

B-klasse masters: 1. Ron Timmer (Schelluinen), 2. Hans-Jos Liefhebber (Giessenburg), 3. Marinus de Vries (Zeist).

De youngsters Noa Stolk en Dieke van Wilgen maakten er bij de vrouwen een mooie strijd van. Van Wilgen bleek ditmaal de sterktste.

C-klasse: 1. Dieke van Wilgen (Arkel), 2. Noa Stolk (Nieuwendijk), 3. Melanie Viveen (Woudrichem).

D-klasse: 1. Dion Slomp (Hoornaar) en Elena Poppelaars (Sleeuwijk), 2. Jordy Verkleij (Gouda) en Elisa van Kerkvoorde (Gorinchem).

E-klasse: 1. Rick Versloot (Hardinxveld), 2. Daan Hartog (Giessenburg), 3. Luuk Wolthuis (Hank).

F-klasse: 1. Bas Herman (Nootdorp) en Isis Versluis (Meerkerk), 2. Stan Zeelenberg ('s-Gravendeel) en Imke van Houwelingen (Hardinxveld).

G-klasse: 1. Erik Bikker (Rotterdam) en Julia Herman (Nootdorp), 2. Niek Wolthuis (Hank) en Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel).

De volgende wedstrijd is zaterdag 26 oktober in Giessenburg.

