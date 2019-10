Piet van der Vlist uitblinker bij Lukkie Klos

WIJNGAARDEN • In de biljartcompetitie van De Lukkie Klos was Piet van der Vlist afgelopen week de absolute uitblinker. In een prachtige partij met mooie caramboles wist hij Wim de Groot met grote cijfers te verslaan: 17-8.

Van der Vlist steeg hierdoor naar de vierde plaats.

De top-3 bleef ongewijzigd: 1. Jurgen Janssen, 2. Pau Stuij, 3. Jan van de Graaf.