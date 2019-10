Theo Voorspuij slaat grote slag

BRANDWIJK • In de tweede ronde van het persoonlijk damkampioenschap van ZHZ heeft Theo Voorspuij een grote slag geslagen. Tegen clubgenoot Theo de Swart, die sinds zijn rentree in 2018 nog geen wedstrijd verloor, wist hij in een overmachtseindspel gedecideerd naar winst af te wikkelen.

Ook titelfavoriet Wim Kalis heeft na twee ronden nog geen puntverlies. Hij moest ver gaan tegen de stugge Machiel Hoogendoorn die in het eindspel een kleine finesse over het hoofd zag.

De derde en vierde plaats worden op dit moment ingenomen door Piet Trapman en Mari Dame, die beiden aan het langste eind trokken.