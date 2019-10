VC WIK verliest derby tegen Thor en zakt naar tiende plaats

GROOT-AMMERS • Eerstedivisionist VC WIK heeft de derby tegen het Bergambachtse Bende Services Thor zaterdag met 1-3 verloren. Hierdoor achterhaalde Thor de Groot-Ammerse volleybalsters op de ranglijst en zakte VC WIK naar de tiende plaats.

WIK startte sterk met 25-21 en een voorsprong van 10-3 in de tweede set. Thor kwam echter sterk terug (23-25) en liet in de derde set weinig heel van de thuisploeg (12-25).

VC WIK probeerde er nog een beslissende vijfde set uit te slepen, maar de foutenlast was te hoog: 20-25.

Piratenfeest

De mannenhoofdmacht van VC WIK had weinig moeite met de Eindhovense studenten van Hajraa. WIK gaf veel servicedruk en de tegenstander had daar vooral in de eerste drie sets geen antwoord op: 25-12, 25-21 en 25-15.

Dat het jonge WIK nog het nodige moet leren, bleek in de vierde set. Vanaf 16-16 was de koek helemaal op en werd er geen punt meer gemaakt: 16-25 (3-1). Niettemin werden de punten na afloop gevierd op het Ammerse Piratenfeest.