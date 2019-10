Henk Boot houdt zich taai

GIESSENBURG • In de top van de schaakcompetitie van De Giessen en Linge won Jaco Vonk in de vierde ronde, na een oud openingsgambiet, van Hans Karelse.

Henk Boot had het in de opening moeilijk tegen Bram Capelle. Boot verdedigde zich echter taai en rondde in een messcherpe stelling alsnog af naar winst.

In tijdnood ging Martijn Stam kopje onder tegen Louis Rutgers.