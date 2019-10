SNA overtuigend uit startblokken

BLESKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA is zaterdag overtuigend uit de startblokken geschoten. De Bleskensgraafse volleybalsters zetten hun debuut in de eerste klasse kracht bij een 4-0 zege op Sliedrecht Sport 5, dat de eerste twee wedstrijden gewonnen had.

Alleen in de derde set was er sprake van enige spanning, verder kwam SNA geen moment in de problemen: 25-13, 25-14, 25-22 en 25-14.