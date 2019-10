VVAC VR1 pakt koppositie

• Vreugde in de kleedkamer van VVAC VR1 na de benauwde derbyzege op Peursum VR1. (Foto: VVAC)

OTTOLAND • VVAC VR1 heeft de derby tegen Peursum VR1 in extremis met 3-2 gewonnen.

In blessuretijd werd het door een eigen doelpunt van Peursum 3-2. VVAC is hierdoor na drie speelronden koploper in de 3e klasse G.