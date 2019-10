VC WIK pakt twee punten van koploper

GROOT-AMMERS • De vrouwenhoofdmacht van VC WIK heeft zaterdag met 3-2 verloren van koploper Somas/Activia. Opnieuw twee punten dus voor de naar de eerste divisie gepromoveerde Groot-Ammerse volleybalsters.

Via 23-25, 25-18 en 21-25 nam VC WIK een 1-2 voorsprong in sets. Daarna was de koek op en trok de lijstaanvoerder de winst over de streep: 25-14 en 15-10. Met 6 uit 3 staat VC WIK na drie speelronden negende.