Nixon Fernandes en Hanneke van Riel winnen Molenloop Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Nixon Fernandes en Hanneke van Riel hebben de lustrumeditie gewonnen van de Molenloop in Alblasserdam. Nixon Fernandes verpulverde daarbij het oude parcoursrecord en zette dat op 50.57. Petra Sloots werd derde bij de vrouwen en verzekerde zich daarmee van de overall winst van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit 2019.

De Molenloop was de voorlaatste wedstrijd in het circuit. De Boerman Transport-loop in Gorinchem is op 26 oktober de finale. Voor het totaalklassement tellen de vijf beste resultaten uit de acht circuitlopen mee. Petra Sloots is bij de vrouwen niet meer te achterhalen voor Vivianne Steegstra. Bij de mannen blijft het spannend tot het eind in Gorinchem. Nixon Fernandes en Maarten van Zetten gaan het daar onderling uitvechten.

Klasse apart

Gezien de huidige vorm is Fernandes favoriet. Hij was in de Molenloop een klasse apart, hoewel er maar liefst vijf mannen sneller waren dan het parcoursrecord van Leendert van der Lugt. Die liep de tien Engelse Mijlen van en naar de atletiekbaan van AAA in Alblasserdam vorig jaar in 55.29. Nu blies de wind echter uit het oosten, een enorm voordeel op het lange open stuk richting de wereldberoemde molens van Kinderdijk.

Fernandes won in 50.57, vierenhalve minuut sneller dus dan het oude record. Timo de Geus was tweede in 53.45 en Van der Lugt derde in 53.52. Maarten van Zetten en Jeroen van Damme liepen nog 54.55 en 55.27 terwijl ze onderweg een afslag hadden gemist - net als meerdere andere lopers - en een paar honderd meter extra moesten lopen om terug op de route te komen.

"Dat is zuur als je op de tweede plaats loopt'', sipte Van Zetten. "De organisatie is hartstikke goed hier, maar ik zag op dat punt geen bordje staan. Voordat ik door had dat ik verkeerd zat, was ik zomaar 150 meter verder.''

Prachtig parcours

Voor Nixon Fernandes, die eerder op de dag ook al een hoge notering had gelopen op de Maastunnel Mijl, was de sterke Molenloop een bevestiging van zijn grote vorm. ,,Dan wordt het een makkie, ja. Als je hard traint en goed in vorm bent. De wind stond ideaal en het is een prachtig parcours, zeker bij Kinderdijk. Voor mij is 50.57 ook een persoonlijk record.''

In het virtuele klassement staan Fernandes en Van Zetten nu vrijwel gelijk. Voor de Boerman Transport-loop zijn er meerdere scenario's, waarbij Fernandes' uitgangspunten iets gunstiger zijn. Maar mocht Van Zetten winnen in Gorinchem, dan schrijft hij ook het eindklassement op zijn naam.

Vrouwen

Die prijs heeft Petra Sloots dus al binnen, maar in de Molenloop moest ze tevreden zijn met de bronzen klassering. Hanneke van Riel rondde de ruim zestien kilometer als enige onder de 1.10, namelijk in 1.09.51. Zo behaalde de Fortius-atlete haar eerste zege in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Anna van Stigt werd tweede in 1.10.20, bijna een halve minuut voor Petra Sloots. Cora Vlot, die lange tijd samen op liep met Hanneke van Riel, eindigde in 1.11.20 als vierde.

Alle uitslagen en klassementen zijn te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.

Uitslagen Molenloop 2019

Msen: 1. Timo de Geus 53.45, 2. Leendert van der Lugt 53.52, 3. Maarten van Zetten 54.55.

M35: 1. Nixon Fernandes 50.57, 2. Arjan Kaashoek 58.26, 3. Remon van der Wal 1.02.12.

M45: 1. Jeroen van Damme 55.27, 2. Erik Klooster 55.44, 3. Ruben Verlangen 55.54.

M55: 1. Jan Prins 56.55, 2. Hafid Chaaby 1.02.12, 3. Peter Verbeek 1.03.12.

Vsen: 1. Anna van Stigt 1.10.20, 2. Ingeborg van der Steen 1.20.09, 3. Djina Bruine de Bruin 1.22.46.

V35: 1. Hanneke van Riel 1.09.51, 2. Kyra Schafraad 1.19.20, 3. Josine Mulder 1.19.32.

V45: 1. Petra Sloots 1.10.49, 2. Cora Vlot 1.11.20, 3. Lianne Ivens 1.15.23.

M5EM: 1. Wouter Baas 27.58, 2. Tijn Huberts 29.14, 3. Florens Kreuk 30.49.

V5EM: 1. Janita de Bruin-Koorevaar 37.12, 2. Cris Rosmolen 37.32, 3. Johanny Gelens 37.47.

Jongens groep 1: 1. Patryk Baczkowski 2.26, 2. Matthijs de Jongh 2.32, 3. Jacco Hokke 2.36.

Meisjes groep 1: 1. Rana Raaijmakers 2.23, 2. Alexa Kruizinga 2.25, 3. Fayenne Munten 2.31.

Jgroep2: 1. Timon Voogt 3.13, 2. Kelvin Mol 3.16, 3. Niels Mafait 3.32.

Mgroep2: 1. Carlijne van der Maarel 3.24, 2. Eva Blokland 3.26, 3. Lieke Boshuizen 3.34.

Jgroep3: 1. Julian Versluis 4.53, 2. Jesper Mol 4.59, 3. Sebastian Korte 5.05.

Mgroep3: 1. Maud van Det 5.40.