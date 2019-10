Wintercompetitie Jan van Arckel van start in Noordeloos

NOORDELOOS/REGIO • De wintercompetitie van RC Jan van Arckel gaat zaterdag 12 oktober van start in Noordeloos.

In deze competitie, die al jarenlang zeer in trek is bij mountainbikers en cyclocrossers uit de regio, is er startgelegenheid in maar liefst zeven categorieën. De jongste jeugd start als eerste om 11:00 uur, de laatste start is om 15:00 uur.

De competitie omvat dit winterseizoen negen wedstrijden: 12 oktober in Noordeloos, 26 oktober in Giessenburg, 16 november in Tienhoven, 30 november in Nieuwpoort, 14 december in Arkel, 28 december in Hoornaar, 4 januari in Groot-Ammers, 18 januari in Ottoland en 1 februari in Arkel.

Klik hier voor meer informatie over de wintercompetitie