Vedo'70 H1 dringend verlegen om versterking

HOORNAAR • De mannenhoofdmacht van volleybalvereniging Vedo'70 zit dringend verlegen om versterking. Aanwas is noodzakelijk om het jubileumjaar 2020 te halen.

Het volleybalseizoen is al begonnen, maar nog niet voor Vedo'70 H1. De eerste wedstrijd werd uitgesteld omdat de oranjehemden vanwege een te krappe bezetting geen team op de been konden brengen.

Het enige herenteam van de Hoornaarse volleybalclub bestaat momenteel uit slechts zeven spelers. Hiervan is er nu één geblesseerd en een teamgenoot wil na een lange herstelperiode weer voorzichtig beginnen.

Conclusie: de basis is te smal en er zijn twee of drie extra spelers nodig. Het credo luidt dan ook: 'Help heren 1 de winter door, op weg naar het 50-jarig bestaan van Vedo'70.

Vedo'70 H1 traint elke donderdag van 20:30 tot 22:00 uur. De thuiswedstrijden worden op zaterdagavond om 19:00 uur gespeeld.