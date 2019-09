Nieuwe voorzitter Roelant Kant: 'Iedereen is welkom bij Triade'

LANGERAK • Het is een opmerkelijke ontwikkeling bij korfbalvereniging Triade: Roelant Kant is speler van het eerste en tevens voorzitter. Bovendien is hij nog slechts 28 jaar oud. Volgens hem vormt dat laatste geen enkel probleem. "Dat is ook maar een getal, hè", vindt de korfballer. "Het is niet zo dat ik geen ervaring daarin heb."

Hij was tenslotte al zes jaar voorzitter van een CPO-project. In zijn dagelijks leven is hij hoofdagent in de wijk Delfshaven in Rotterdam. Via zijn werk volgt hij de HBO-opleiding politiekunde in Apeldoorn. "Ook in dat opzicht is het mooi om te combineren. Zowel bij de politie als bij de vereniging kun je in verschillende situaties een andere pet op hebben. Je leert hoe je dit van tevoren moet brengen en hoe je mensen juist benadert."

Aangezien de korfballer ook al voorzitter was van de beheerscommissie van het sportpark en tevens al een aantal jaar in het bestuur van de vereniging zat, is de stap naar de voorzittershamer niet groot. Al keken sommige medespelers in het eerste wel vreemd op. "Sommigen vinden dat deze combinatie niet kan. En dat snap ik ook. Maar we zijn een vereniging van honderdvijftig leden en verder wierp niemand zich op."

Vice-voorzitter

Eén probleempje dat zou kunnen gaan spelen probeert hij reeds te tackelen. "We staan er goed voor in de veldcompetitie, dus de mogelijkheid is er dat we kampioen worden in de derde klasse. Als voorzitter hou je dan normaal gesproken een praatje, maar ik zit zelf in het team. We zijn dan ook bezig om een vice-voorzitter aan te stellen. Al zal die functie niet alleen voor deze situatie zijn."

Vrijwilligerspunten

Bij Triade liggen er genoeg uitdagingen in het verschiet. "Mensen verwachten steeds meer van een vereniging. Daarom moet je genoeg vrijwilligers hebben en om dat te ondervangen zijn we ermee begonnen dat ieder lid vrijwilligerspunten moet halen. Een ander punt is dat we van de bond voor 2026 het veld moeten inkorten."

Tussendoor probeert Triade genoeg activiteiten te organiseren. "Zo hebben we de pubquiz en het schutterstoernooi. Je moet maatschappelijk betrokken zijn en proberen dingen voor de buurt te doen. En iedereen mag mij aanspreken voor klachten of tips. Ik zou zeggen, kom op zaterdag eens langs bij de club en neem een drankje. Iedereen is welkom."