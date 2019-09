Winst Volley Meerkerk95, nederlagen VC WIK

GROOT-AMMERS/MEERKERK • Wisselend succes voor de regiovolleyballers afgelopen weekend. De vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk'95 kwam eenvoudig tot winst, de beide standaardteams van VC WIK moesten daarentegen een nederlaag slikken.

De naar de eerste divisie gepromoveerde vrouwenhoofdmacht van VC WIK kon overigens goed leven met de 2-3 nederlaag tegen Volley Tilburg. De Tilburgsen behoren namelijk tot de titelkandidaten, dus voor WIK waren het winstpunten.

De Groot-Ammerse volleybalsters sleepten de eerste en derde set er met 26-24 uit. De tweede set ging met 22-25 naar de bezoekers. Na deel drie was de koek op voor de thuisploeg. Volley Tilburg onderstreepte haar aspiraties met de cijfers 7-25 en 7-15.

Pijnbank

De eerste thuiswedstrijd van de VC WIK-mannen verliep niet zoals gepland. Het met oud-international Nico Freriks versterkte VC Limac nam de punten mee naar Limburg (1-3).

Na twee sets was er nog weinig krachtsverschil: 25-27 en 25-21. Langzaam maar zeker kregen de bezoekers echter de overhand. De servicedruk werd opgevoerd (18-25) en in de vierde set werd VC WIK zelfs op de pijnbank gelegd: 10-25. 'Koppen en omhoog en doorgaan', werd in het Ammerse kamp na afloop met Alblasserwaardse nuchterheid vastgesteld.

Dik verdiend

Tweededivisionist Volley Meerkerk'95 had weinig te duchten van Volley Tilburg 2. Tilburg kwam in de eerste (14-16) en tweede set (2-8) weliswaar op voorsprong, maar de 'big points' waren voor de geelzwarten: 25-21, 25-9, 25-21 en 25-13. De 4-0 zege was dan ook dik verdiend.