Jan van Arckel derde op NCK-ploegentijdrit

DRONTEN/REGIO • RC Jan van Arckel is in het overallklassement derde geworden op het Nederlands Clubkampioenschap ploegentijdrit in Dronten, de officiële afsluiting van het wegseizoen.

De junioren Geert van Kappel (Sleeuwijk), Noël luijten (Meerkerk), Delano Swenne (Heukelum) en Menno Vonk (Meerkerk) klasseerden zich als twaalfde, ondanks dat ze al vroeg een renner kwijtraakten en nog een fietswissel moesten doen.

De jeugdrijders Jost van de Streek (Ottoland), Thijs Wemmers (Bleskensgraaf), Merel Hartog (Giessenburg) en Daan Hartog (Giessenburg) zetten eveneens de twaalfde tijd neer.





De Jan van Arckel-damesploeg eindigde als vierde.

Deze klassering was ook weggelegd voor de elite/beloften, die aan de start verschenen met onder anderen Fabio Jakobsen (Heukelum) en de broers Jens en Kelvin van den Dool (Hoogblokland).