Lisanne van der Meulen sprint naar derde plaats

REGIO • De miniwegwedstrijd bij GRTC Excelsior in Gouda heeft Jan van Arckel-jeugdrenner Lisanne van der Meulen uit Schelluinen in categorie 5 de derde plaats opgeleverd.

Daan Kon (Hoogblokland) moest een slechte start, hij kon niet meer aansluiten bij het peloton, bekopen met een 25e plek in categorie 4.

Davida van Wilgen (Arkel) kwam in categorie 6 in de derde groep terecht. Haar klassering is niet bekend.