Lustrumeditie Molenloop

ALBLASSERDAM • Met de Molenloop in Alblasserdam begint op zaterdag 5 oktober de beslissende fase van het regionale Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. De Molenloop is de voorlaatste wedstrijd in deze competitie. Het is met zijn tien Engelse mijlen ook de één na langste loop in het circuit, na de halve marathon in Dordrecht.

De passage van het indrukwekkende Werelderfgoed van Kinderdijk, het beroemde molenpanorama, maakt het parcours gedenkwaardig. In het open polderlandschap rond Alblasserdam kan de wind een gevaarlijke tegenstander zijn voor de lopers. Start en finish liggen op de baan van de organiserende atletiekvereniging AAA, aan de Bas Verhoevenweg 4 (voorheen Vinkenpolderweg 27) in Alblasserdam.

De wedstrijdloop over tien Engelse mijlen begint om 13.45 uur. De prestatieloop over vijf Engelse mijlen gaat van start om 13.30 uur en er zijn jeugdlopen in alle categorieën vanaf 12.20 uur. Voorinschrijven is tot en met 29 september mogelijk op: www.inschrijven.nl. Op de dag zelf kunnen lopers zich melden in het clubgebouw van AAA.

Parcoursrecords

Leendert van der Lugt en Saskia Heijnen verbeterden in 2018 de parcoursrecords tijdens de Molenloop, die dit jaar voor de vijfde keer in deze vorm wordt georganiseerd. Hun toptijden staan op 55.29 en 1.06.29.

Klassement

In het klassement, waarvoor na de acht lopen uit het circuit (de Lingewaalloop in Herwijnen werd in juni afgelast vanwege de hitte) de beste vijf resultaten meetellen, strijden bij de mannen Maarten van Zetten, Timo de Geus en Nixon Fernandes om de winst overall. Vivianne Steegstra is de koploper bij de vrouwen, maar Petra Sloots heeft in de Molenloop of de afsluitende Boerman Transport-loop in Gorinchem op 26 oktober één goed resultaat nodig om de leiding over te nemen.