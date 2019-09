Frenkie de Jong in FIFA-sterrenteam

BARCELONA/ARKEL • Frenkie de Jong is door de FIFA opgenomen in het wereldelftal van het jaar, zo is maandagavond bekendgemaakt. In het sterrenteam heeft de geboren Arkelnaar gezelschap van zijn landgenoten Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt.

In het wereldelftal worden spelers gekozen op basis van hun prestaties van het afgelopen seizoen, waarin Ajax de halve finale van de Champions League haalde.

Frenkie de Jong heeft verder gezelschap van onder anderen Sergio Ramos, Eden Hazard, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé.