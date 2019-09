Jaco Vonk verrassend onderuit

GIESSENBURG • In de schaakcompetitie van Giessen en Linge leed titelverdediger Jaco Vonk een zelfzame nederlaag.

Vonk verwierp een remise-aanbod van Hans Karelse en dat kwam hem uiteindelijk duur te staan.

Henk Boot stond verloren tegen Tony Else. Else ging echter opzichtig in de fout en Boot pakte het cadeautje met beide handen aan. Met enig schaamrood op de kaken werd het voor hem een 'gestolen winstpartij'.

Henri Houweling en André van Wingerden remiseerden.