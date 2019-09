• Isis Versluis in het rood-wit-blauw. (Foto: Privéfoto)

APPELSCHA/REGIO • RC Jan van Arckel is zaterdag uitstekend voor de dag gekomen op het NK-jeugdmountainbiken in Appelscha. Goud blonk er voor Isis Versluis (Meerkerk), Christiaan van Rees (Groot-Ammers) pakte zilver. Ook Imke van Houwelingen (Hardinxveld-Giessendam) en Elena Poppelaars (Sleeuwijk) stonden op het podium.



Isis Versluis uit #Meerkerk sprint naar de nationale titel op de mountainbike. #hetkontakt pic.twitter.com/DXOsO31vdl — Rick den Besten (@RickdenBesten) September 23, 2019



Isis Versluis had in categorie 2 (10-jarigen) een matige start en moest vol in achtervolging op Zoë Brakke uit Staphorst, de winnaar van de landelijke jeugdcompetitie. Na vier ronden kwam Isis bij haar concurrente. Het draaide uit op een bloedstollende sprint, die door de Meerkerkse gewonnen werd.



Na wat mindere weken toonde ook Christiaan van Rees weer zijn klasse. In categorie 7 dook hij als vierde het bos in. Jelte Jochems uit Putten bleek te sterk en werd de terechte nationaal kampioen, maar Christiaan schudde Sem Hardloper en Jidde Koehorst van zich af en pakte het zilver.



Virus

Titelkandidaat Daan Hartig uit Giessenburg kon in categorie 5 niet starten wegens een virus. Tim Verwolf (Langerak) en Feiko van der Dussen (Arkel) gingen eveneens niet van start. Dion Slomp (Hoornaar) viel in categorie 7 uit; hij bleek niet fit genoeg om verder te kunnen rijden.