Omloop Ottoland gooit het over een andere boeg: meer beleving rondom de koers

OTTOLAND • De organisatie van de Omloop van Ottoland gooit het over een andere boeg. Rondom de wielerronde moet meer beleving komen. "Noem het maar een dorpsfeest", zegt Jeroen Breedveld.

Jeroen Breedveld is voorzitter van het wielercomité dat de Omloop van Ottoland op zaterdag 28 september alweer voor de vijftiende keer organiseert. "Je ziet de tendens dat de interesse voor wielerwedstrijden zowel bij de renners als bij het publiek afneemt", sluit Breedveld zijn ogen niet voor de werkelijkheid. "Aan ons de taak om het evenement toekomstbestendig te maken door toe te gaan werken naar een ander model."

Color Run

Het wielercomité zoekt aansluiting bij andere verenigingen in het dorp. "We willen het breder trekken. Met als inzet: meer publiek en meer beleving." Gekoppeld aan een goed doel. De samenwerking met Roparun Team 135 Goudriaan is daar een sprekend voorbeeld van. Door de Roparunners wordt tijdens de Omloop van Ottoland een Color Run georganiseerd; aanvang 16:00 uur. De jeugd tot en met elf jaar kan zich laten sponsoren, wie twaalf jaar of ouder is betaalt 7,50 euro inschrijfgeld.

De opbrengst gaat volledig naar de Roparun: 'Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'. Roparun steunt verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld een dagje uit voor zieke kinderen of een vakantie voor mensen met kanker en hun familie. Maar het is meer dan dat, denk aan sportfaciliteiten op een oncologie-afdeling, workshops in een inloophuis, een aangename badkamer in een hospice.

Sponsorpakketten

Het wielercomité heeft ook kans gezien, door het samenstellen van pakketten, om de teruglopende sponsorinkomsten een halt toe te roepen. Jeroen Breedveld: "Als wij uit de kosten zijn, is dat voldoende. Het overblijvende bedrag gaat eveneens naar een goed doel."

Voor de Omloop van Ottoland is de bestemming reeds gekozen, maar pas na de koers zal duidelijk worden wie de cheque krijgt. Aan de mountainbikewedstrijd komende winter zal een ander goed doel gekoppeld worden. Rondom het Ottolandse dorpshuis verzorgt een DJ zaterdag 28 september de muziek. "Volgend jaar pakken we het allemaal nog wat groter aan", belooft Breedveld.

Wielerprogramma

De Omloop van Ottoland opent om 13:00 uur met de Sportklasse, waarin een groot veld aan het vertrek komt. Tot de regionale favorieten behoort Sander Spoolder uit Giessenburg. Om 14:45 uur worden de nieuwelingen weggeschoten, met Jens Bassa (Goudriaan) als één van de kanshebbers. Na de Color Run is het om 17:15 uur de beurt aan de recreanten, die koersen in de Funklasse en de Startklasse.