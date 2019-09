Typhoon Jongens B weer in nationale top-10

GORINCHEM/REGIO • Was het in 2016 nog een unieke prestatie, vier jaar later is het nu jongens B-team van Typhoon een vaste waarde in landelijke atletiekfinale. Tussen topteams als Haag en PAC Rotterdam manifesteert de 'dreumes' Typhoon zich iedere keer weer keurig. Dit jaar werd de finale in Zwolle afgesloten met een tiende plaats.

Op basis van de indeling van de estafette, het laatste onderdeel van de dag, stond Typhoon op dat moment op een zesde plek in de rangschikking. Het zou een verbetering van de zevende plek van vorig jaar zijn geworden. Het veld tussen plaats vijf en elf bleek echter zeer dicht op elkaar te zitten met een maximaal verschil van 140 punten (op 7200 totaal). En ondanks de verbetering binnen een week van het eigen Typhoon clubrecord op die estafette (46,11) eindigde 'Betty's Boys' uiteindelijk op de tiende plaats.

Knappe prestaties waren er zondag van alle zeven atleten. De Molenlandse atleten droegen sterk bij aan het succes. Justin Sluijter (Arkel) werd gedeeld eerste bij hoogspringen (1,80 meter) en Stan Buddingh' (Arkel) en Thom Kortenoever (Giessenburg) scherpten hun pr's aan, beiden met 0,1. Stan op de 400 meter (54,53). Thom dook op de 100 voor het eerst onder de 12 seconden (11,9). Daarnaast maken deze drie atleten ook deel uit van het estafetteteam.