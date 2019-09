Oud-Nieuwlander schrijft damboek

NIEUWLAND • Oud-Nieuwlander Wim van Mourik (68) heeft een uniek boek over het damspel geschreven. Samen met Arie van der Stoep presenteerde hij onlangs 'An iconography of draughts', het damspel in beeld.

Het is een boek zonder de gebruikelijke openingen, slagzetten, combinaties of problemen, maar een uitgave waarin Van der Stoep de damgeschiedenis behandelt en Van Mourik op ruim 200 pagina's het damspel in de kunst beschrijft.

Dammuseum

"Vanaf mijn 23e jaar ben ik dingen over het dammen gaan uitzoeken. Die belangstelling werd steeds breder", vertelt Van Mourik.

Zijn huis in Veenendaal heeft inmiddels veel weg van een dammuseum met een enorme hoeveelheid damborden, -beeldjes en -tafeltjes. "Speciale borden, bijzondere schijven, een damspel dat in de trekschuit werd gebruikt, ga zo maar door." Daarnaast verzamelde hij zo'n 3.000 afbeeldingen van het damspel in de kunst. Op de kop af 300 daarvan staan in het boek.

Schilderijen

"Wat opvalt in al die schilderijen is de spanning en het plezier dat de spelers aan het spel beleven. Of het nu gaat om de 13e of 21e eeuw: mannen, vrouwen, kinderen en bejaarden dompelen zich onder in het spel."

De schilderijen bewijzen ook dat het damspel van oudsher werd gespeeld door iedereen. "Door varkenshoeders, arbeiders, burgers en soldaten, maar ook door edelen en opvallend genoeg door veel adellijke dames. Dammen was overal."

In het boek wordt een pagina gewijd aan de Nieuwlandse damclub NDV en de dammende familie Van Mourik. Vader Mos was tientallen jaren kampioen van NDV en deed mee aan het NK.

Het boek telt 260 pagina's en 300 illustraties. Het kost 30 euro en is te bestellen bij: wavanmourik@planet.nl.