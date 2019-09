Simply Green teleurstellend tiende op NK

WEKEROM/BRANDWIJK • Nationaal competitiekampioen Simply Green is zaterdag in Wekerom in de 4,5 ton SuperSport-klasse teleurstellend tiende geworden op het Nederlands kampioenschap tractorpulling.

Laurens den Boer zette in de eerste kwalificatierun een afstand van 103,48 meter neer, onvoldoende voor plaatsing voor de finale. Het paste in het beeld van de laatste wedstrijden, waarin Simply Green minder goed uit de verf kwam dan in het ijzersterke eerste deel van het seizoen.

Met een afstand van 119,89 meter in de finale werd Erik Peeters nationaal kampioen, voor Secret of the Valley (111,26 meter) en Red Impact (98,70 meter).

De laatste competitiewedstrijd wordt zaterdag 28 september verreden in Halsteren.