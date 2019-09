Jens Bassa met miniem verschil tweede

• Jens Bassa en Jente Klaver maakten de koers in Nijverdal. (Foto: Privéfoto)

• Jens Bassa en Jente Klaver maakten de koers in Nijverdal. (Foto: Privéfoto)

NIJVERDAL/GOUDRIAAN • De Ronde van het Villapark in Nijverdal leverde Jens Bassa de tweede plaats op.

De Goudriaanse nieuweling maakte samen met de Fries Jente Klaver de koers. Op het vanwege het hoogteverschil zware parcours bouwde het duo een flinke voorsprong op op het achtervolgende peloton.

In de sprint was het verschil met het blote oog niet waarneembaar. De fotofinish moest uitkomst bieden. Die pakte met slechts 0,019 seconde in het nadeel van Jens Bassa uit, die dus tweede werd.