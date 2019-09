Jan van Arckel-junioren laten zich zien in Ravels

REGIO • De Jan van Arckel-junioren hebben zich zondag nadrukkelijk laten zien in Ravels, een koers in België over 88 kilometer.

Er gebeurde van alles in de wedstrijd. De ene na de andere kopgroep, maar steeds werden de ontsnapte renners weer teruggehaald. Het vijftal van Jan van Arckel (waaronder twee gastrenners van De Volharding) reed attent van voren. In het tweede deel van de koers gingen Geert van Kappel (Sleeuwijk) en Noël Luijten (Meerkerk) in een groep in de achtervolging op de tweede koplopers van dat moment. Ze moesten hun poging echter staken, de koplopers bleven weg.

Geert van Kappel eindigde als 27e, Noël Luijten werd 29e. Een valpartij bij het ingaan van de laatste ronde bracht Ruben Blom (Tienhoven) van zijn lijn. Na een 'tijdritje' van een kilometer of vijf restte hem plek 53.

Ster van Berkel

Zaterdag stonden de junioren aan de start in de Ster van Berkel. Delano Swenne (Heukelum) was met een achtste plaats de best geklasseerde Jan van Arckel-coureur. Noël Luijten werd twaalfde, Geert van Kappel 21e en Bram van Herk (Groot-Ammers) 41e.