Fabio Jakobsen wint ook slotetappe Vuelta

MADRID • Fabio Jakobsen heeft zondag de slotetappe van de Vuelta (Ronde van Spanje) op zijn naam geschreven. In de massasprint finishte hij weer voor zijn grote rivaal Sam Bennet. Dat gebeurde eerder ook al in de vierde etappe.

??‍?? | De laatste kilometer in Madrid, met de machtige sprint van @FabioJakobsen ????#LaVuelta2019https://t.co/7GjsHcwVUw — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 15, 2019

De renner van Deceuninck-QuickStep was superblij met zijn overwinning. Hij behaalde de zege in aanwezigheid van zijn familie uit Heukelum. Voor Jakobsen was het zijn eerste grote ronde. Vooral in de zware bergetappes had hij enorm afgezien, vertelde hij aan de internationale pers.