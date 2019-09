Bart Bakhuizen maakt eerste goal op De Burcht, maar oud-Feyenoord wint

MEERKERK • Onder toeziend oog van een kleine 1000 toeschouwers opende derdeklasser SV Meerkerk zaterdagavond haar nieuw complex De Burcht. De openingsmatch werd gespeeld door een gelegenheidsteam van (oud-)eerste elftalspelers en oud-Feyenoord. De Rotterdammers trokken door een late goal van Ali Boussabon in de slotfase met 3-4 aan het langste eind.

Uit de ere-aftrap van Arie Versluis en Arie de Stigter werd niet gescoord. Versluis wist na een val op het nieuwe kunstgras toch nog op doel te schieten, maar trof de paal.

Fraaie eerste goal

De eerste goal viel in de vijftiende minuut van de het eerste duel op De Burcht. Een mooie aanval van de doorgaans niet op het kunstgras actieve Patrick Vuurens werd door Bart Bakhuizen geweldig in het kruis en achter doelman Edwin van Zwieteren te schieten.

Iets daarvoor hielp de inmiddels 62-jarige Peter Houtman twee dotten van kansen om zeep. "Patrick en ik wisten elkaar altijd feilloos te vinden. Ook vanavond wist hij zijn snelheid optimaal te gebruiken en voor mij was het een koud kunstje om af te ronden", aldus Bakhuizen (38).

"Ik speel nog wekelijks bij de veteranen, mijn gemiddelde ligt op een doelpunt per halfjaar. Dus voorlopig heb ik mijn kruit weer verschoten. Onder de huidige coach van vanavond Nico Vuurens debuteerde ik in het eerste en onder succestrainer John Vink maakte ik ook de gloriejaren van de club mee."





Strafschoppen

Overigens werd er gerust met een 2-1 voorsprong voor de Meerkerkers. Na de gelijkmaker van Peter Barendse vanaf elf meter wist keeper Sjaak de Wildt een strafschop van Mike Obiku te keren. Op slag van rust zette Daan van der Leun de gastheer op voorsprong.





Met een compleet nieuw elftal, waaronder good-old Cor Bot (66), moest SV Meerkerk weer even zijn draai vinden. De Rotterdammers niet. De uitblinkende Ali Boussabon scoorde 2-2 en niet veel later was het Ruben Schalken die oud-Feyenoord zelfs naar 2-3 schoot.

Luuk van der Leun gaf een paar minuten voor tijd SV Meerkerk weer hoop met zijn 3-3, maar weer Boussabon velde in extremis het vonnis over de ongelukkige Meerkerkers; 3-4.