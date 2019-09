Ereleden Dick Zaal en Cor Bot openen nieuw complex SV Meerkerk: De Burcht

MEERKERK • Onder een stralende najaarszon nam SV Meerkerk zaterdag haar nieuwe complex De Burcht in gebruik.

Onder grote belangstelling openden de ereleden Dick Zaal en Cor Bot met een druk op de knop en geelzwarte slingers de kantinedeuren.





Bijzonder gebouw

Iets daarvoor waren er de gebruikelijke speeches. Voorzitter Sjaak Versluis kreeg als eerste het woord. Met het feesttentvirus nog in zijn keel bedankte de preses zijn voorganger Niels Verkerk, oud-wethouder Wim Mulckhuijse en de voormalige gemeente Zederik.

"Het is een bijzonder gebouw geworden, met ook plaats voor een BuitenSchoolseOpvang en voor de gymnastiekvereniging. En misschien ook wel voor de schaakclub. Ik ben supertrots op deze parel van de Vijfheerenlanden."

Vervolgens kwamen wethouder sportzaken Tirtsa Kamstra van gemeente Vijfheerenlanden, Marcel Frijns van hoofdsponsor Univé, KNVB-vertegenwoordiger Hans Biemans en bouwer Van Leeuwen aan het woord.





Met de tienkoppige bouwcommissie probeerde spreekstalmeester/journalist Jan Dirk Stouten nog wel de discussie op te rakelen over de zogenaamde bierstang, maar de mannen hielden wijselijk hun mond.

Theekan

Het mooiste cadeau kwam vanuit de leden. 'Witte' Willem Rietveld overhandigde symbolisch de eerste theekan, waaruit in de beginjaren van de club thee werd geschonken. "Koos de Groot kwam uit het dorp met warm water over de Scheepjesbrug aangefietst. Met dekens werd de kan warm gehouden, maar eenmaal in de rust was de thee zwart en koud', verhaalde Rietveld.