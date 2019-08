Noël Luijten 72e in Omloop Vlaamse Gewesten

REGIO • Noël Luijten is zondag 72e geworden in de Omloop der Vlaamse Gewesten, een UCI 1.1 klassieker rondom het Belgische Wuustwezel.

De Jan van Arckel-junioren Noël Luijten (Meerkerk), Delano Swenne (Heukelum) en Geert van Kappel (Sleeuwijk) deden als gastrenners mee met De Volharding. Van Kappel handhaafde zich in de kopgroep, totdat een valpartij roet in het eten gooide. Hij werd 103e. Swenne finishte in het peloton als 32e en Luijten maakte deel uit van de tweede groep.