Podiumplaats Daan Hartog

BERGEN OP ZOOM • Ondanks dat hij met oranje brigade de 11 bruggen tocht (152 kilometer) in de benen had, is de Giessenburgse Jan van Arckel-jeugdrenner Daan Hartog zondag tweede geworden in de Jeugdronde van Bergen op Zoom (categorie 5).

Zijn ploeggenoot Luuk Wolthuis (Hank) klasseerde zich als achtste.

In categorie 1 greep Niek Wolthuis (Hank) namens JvA de zege.