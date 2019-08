Johan de Hoop vierde in Potlooiencup

• Een tweespan pony's in de strijd om de Potlooiencup. (Foto: Johan de Hoop)

LEXMOND • De menners van De Killesteynruiters konden zich zaterdag in eigen huis in de finale van de Potlooiencup niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Met een vierde plaats zette Johan de Hoop het beste resultaat neer.

Winnaars van de vijf rubrieken werden: Anouk Verbeek uit Putten (enkelspan pony), Suzanne Roman uit Rhenen (tweespan pony's), Arno v.d. Brand uit Nispen (enkelspan paard), Rob van Vogelpoel uit Tull en 't Waal (tweespan paarden) en Nico Avezaath (langspannen).