KorfbalTotaal Cup in Lexmond

LEXMOND • Blauw Wit Amsterdam en Tempo uit Alphen a/d Rijn strijden zaterdag 24 augustus vanaf 16:00 uur op het veld van LKV Het Bosch in Lexmond om de KorfbalTotaal Cup.

Dit is veldkorfbal in een modern jasje. Net als in de zaal wordt er met een schotklok en met zuivere speeltijd gespeeld. Een DJ zorgt voor de sfeer. Eerder op de middag zijn er al korfbalclinics door topspelers voor de lokale jeugd.

Voor Het Bosch zelf begint zaterdag 7 september de competitie weer. Voor het eerst in de 38-jarige geschiedenis van de club zijn er elf teams ingeschreven.