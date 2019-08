Lekke band nekt Jens Bassa, wel winnaar bergprijs

• Afzien voor Jens Bassa in Berg en Terblijt. (Foto: Privéfoto)

BERG EN TERBLIJT/GOUDRIAAN • Jens Bassa is zondag zevende geworden in de Klimomloop Berg en Terblijt.

De Goudriaanse nieuweling moest flink afzien, want het weer was slecht en de klim was lang en steil.

Het weerhield Jens er niet van op avontuur te gaan. Hij werd uiteindelijk bij het ingaan van de laatste ronde bijgehaald door twee renners, maar de voorsprong was groot genoeg voor sowieso een podiumplaats. Onderaan de klim sloeg het noodlot echter toe. Jens Bassa reed lek en moest het om die reden doen met plek 7, want naar boven rijden ging bijna niet meer.

Als troost schreef hij wel het bergklassement op zijn naam.