HOOGBLOKLAND • Op een natte, zware baan gaat het vooral om de juiste grip en wat minder om de pk's. Dat gaf aan tractorpulling Hoogblokland zaterdag een speciaal tintje. Met als gevolg dat de regionale toppers voor eigen publiek niet schitterden.

In de 4,5 ton SuperSport Topklasse had Simply Green de nationale competitietitel al lang en breed op zak, maar de tiende plaats in Hoogblokland was niettemin een teleurstelling. Marien den Besten had voor de volgepakte groene tribune graag goede sier gemaakt, maar bleef op de tiende plaats (81,47 meter) steken.





Aangename verrassing was Red Dream (Streefkerk). Laurens van Vuuren pakte met 83,82 meter de zevende plaats. Henri Versluis werd met Red Impact (Everdingen) negende (83,20 meter). Versluis rijdt dit seizoen met een nieuw gebouwde machine.





In verband met de weersomstandigheden werd er een floating finish gereden: één run zonder finale. MeterVreter snelde naar 117,32 meter en was met afstand de beste.

Met nog één wedstrijd te gaan staat Red Dream elfde in het klassement. Degradatie uit de topklasse ligt nog altijd op de loer.

Zaterdag 14 september is het NK in Wekerom, twee weken later gevolgd door de laatste competitiewedstrijd in Halsteren.

Gisteren vooral truckpulling, vandaag Tractorpulling centraal in #Hoogblokland. Programma heeft vertraging opgelopen door de regen. #hetkontakt pic.twitter.com/c8pjRkkwFV — Rick den Besten (@RickdenBesten) August 17, 2019



Unieke editie

Bastiaan de Groot blikt namens de organisatie tevreden terug op het evenement. "De tiende keer en het was een unieke editie. De truckshow op vrijdagavond was ongekend en bracht duizenden bezoekers op de been. Zaterdag speelde de regen ons parten, maar toen de zeilen van de banen konden bleek toch dat er gelukkig veel mensen waren gebleven."