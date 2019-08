Rens Tulner wil zich in de kijker rijden

LEXMOND • Het is al weer even geleden dat Lexmond, in de persoon van Xander Moerman, een amateurwielrenner had die regelmatig van zich liet horen. Nu is het de 21-jarige Rens Tulner die aan de weg timmert en hoopt dat hij op korte termijn een contract bij een ploeg kan tekenen.

"Ik combineerde het trainen bij de jeugd van RC Jan van Arckel met voetballen bij Lekvogels, maar toen ik 12 was koos ik voor de wielersport", vertelt Tulner. "Ik ben ingestapt in categorie 4 en heb zowel bij de nieuwelingen als de junioren in de kleuren van die wielerclub gereden. Ik won niet heel vaak, maar stond elk seizoen wel enkele keren op het podium."

Na zijn overstap naar RWC Ahoy (Rotterdam) werd de begeleiding professioneler. Naast deelname aan criteriums en klassiekers reed hij ook koersen in het buitenland.

Toen Tulner de status elite/beloften kreeg was Delta Cycling Rotterdam wéér een stapje hoger. "Fiets, kleding, trainingskampen en reiskosten werden betaald. Ook kreeg ik een maandelijkse vergoeding. Ik ben gestopt met mijn HBO-opleiding en vond voor 20 uur per week werk bij een grote fietsenzaak in Utrecht. De overige tijd was ik vooral aan het trainen."

Ongelegen

Er kwam een kink in de kabel toen Delta Cycling Rotterdam de sponsoring voor dit seizoen niet rond kreeg. Rens Tulner moest op zoek naar een andere ploeg. "Dat kwam erg ongelegen, want door een knieblessure miste ik het tweede deel van het vorige seizoen. Ik stond niet meer in de picture en heb me daarom aangesloten bij De Jonge Renner, een amateurteam uit Oosterhout dat wordt gesteund voor Jumbo-Visma."

Prof

Tulner is een kleine en lichte wielrenner met een voorkeur voor heuvelachtige parcoursen. Op vlak terrein kan hij ook aardig mee, ook al omdat hij een redelijke sprint in de benen heeft. Tijdens een pittig trainingskamp in Spanje legde hij de basis voor een tot dusverre degelijk seizoen. In Numansdorp won Rens het districtskampioenschap van Zuid-Holland, terwijl hij enkele weken geleden in Berg en Dal de Omloop der Zevenheuvelen op zijn naam schreef.

Als voorbereiding op de vijfdaagse Ronde van Namen, die deze week op de rol staat, trainde hij een week in de Vogezen. "Ik wil graag professional worden, maar gezien mijn leeftijd moet ik me heel gauw in de kijker rijden."