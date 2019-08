Ploegentijdrit voor recreanten in polder tussen Noordeloos en Ameide

NOORDELOOS • RC Jan van Arckel houdt woensdagavond 21 augustus de jaarlijkse ploegentijdrit voor recreanten.

Er wordt gereden in de polder tussen Noordeloos en Ameide. Er is startgelegenheid in vier categorieën: damesploegen regionaal, herenploegen regionaal, gemengde ploegen en gezinsploegen.

Een ploeg bestaat uit vier renners; de aankomst van de derde renner is bepalend voor de tijd. Per ploeg is maximaal één licentiehouder (sportklasse of amateurs) toegestaan. Minimaal twee renners per ploeg dienen lid te zijn van Jan van Arckel, of woonachtig te zijn in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden/Altena.

De tijdrit gaat over 21 kilometer (twee ronden). De eerste start is om 19:00 uur. De permanence, in de kantine van SV Noordeloos, is open vanaf 17:30 uur.

Inschrijven kan vooraf via de website van Jan van Arckel. Ploegen van buiten de regio of van vier licentiehouders kunnen -beperkt- meedoen in de categorie Buiten Mededingen. Zij worden niet gehuldigd, maar de uitslag wordt wel gepubliceerd. Contactpersoon voor de inschrijvingen is Ine van der Laar (ine@vanderlaar.com), tel. 06-19472143.