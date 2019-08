Achtjarige karter Luca van Leer droomt al van Formule 1

LEERBROEK • Karter Luca van Leer uit Leerbroek debuteerde dit seizoen op nationaal niveau en voelt zich al een jonge Max Verstappen.

De pas 8-jarige Luca van Leer zat nog geen drie jaar geleden voor het eerst in een kartautootje. Dit seizoen maakte hij zijn debuut in de snelle autosport. Met 23 kilo extra gewicht aan zijn stoeltje en een met vislood geladen stuurstang voldoet de jonge Leerbroeker aan de eis van minimaal 110 kilo. Het is passen en meten voor monteur en vader Ronald, die zijn zoontje begeleidt.

Leerjaar

"Het gaat goed, maar we zien 2019 vooral als een leerjaar. Luca maakt foutjes en ik leer ook elke race. Onlangs werden we een aantal plaatsen teruggezet, omdat Luca met zijn kart 100 gram te licht was. Misschien lullig, maar regels zijn regels", weet Van Leer senior. Luca knikt.

Moeder Corry lacht. "Toen Luca een jaar oud was, kon hij in no time zijn loopauto achteruit inparkeren. Dat doe ik hem niet na. Hij heeft heel veel stuurgevoel." Luca verblikt of verbloost niet. "Mijn eerste auto was een elektrische Hummer, maar die reed nog geen 20 kilometer per uur. Ik was twee en kon niet goed bij de trappers. Mijn vader heeft er toen houten blokken opgezet, waardoor ik beter gas kon geven. In mijn huidige auto heeft hij een andere truc bedacht en de pedalen naar voren gehaald."

Skelter

Na de Hummer, kreeg Luca een tractor met aanhanger die niet veel later werd ingewisseld voor een skelter. "Thuis zette ik een circuit uit met pionnetjes en reed ik mijn eigen races. In 2016 bezocht ik een training op de kartbaan in Strijen. Na een cursus wist ik wat ik bij welke vlag moest doen en kon ik met een officiële licentie echt de baan op. Aanvankelijk reed ik alleen clubwedstrijden in een babykartje van 50 cc en dat ging heel goed."

Zo goed zelfs dat Luca vanaf begin dit jaar meerijdt in de landelijke competitie. "Eén keer per week trainen we in Strijen, maar door de landelijke wedstrijden trainen we ook weleens in Berghem of Eindhoven. Mijn ouders mogen van vrienden een camper lenen en dan gaan we met z'n allen het hele weekend op pad. Op wedstrijddagen vertrekken we op vrijdag en eenmaal geïnstalleerd ontmoeten we veel andere rijders met hun familie. Dat is heel leuk, want naast een grote barbecue voetballen we met z'n allen en is het een gezellige boel."

Dure hobby

Zaterdagmorgen is het over met de pret. "De baan wordt verkend en we gaan de kartauto zo goed mogelijk afstellen. In tegenstelling tot andere teams, doe ik dat zelf", vertelt vader Ronald, die ook experimenteert met de juiste bandenspanning. "Het is een dure hobby, gelukkig hebben we een aantal goede sponsors. Maar we kunnen niet op tegen de grote jongens, die hebben naast soms wel vijf karts ook eigen monteurs en begeleiders. Niet zo lang geleden heb ik een tweedehands kart op de kop weten te tikken. Die moet ik nog reviseren, waarna Luca hem kan gebruiken als het regent. Ik wil namelijk voorkomen dat we veel schade rijden met de kart. We zoeken nog sponsors, waardoor Luca zich nog meer kan gaan meten met de absolute top."

100 km/uur

Tot nu toe mogen de Van Leertjes niet klagen. "Tijdens NK-wedstrijden in de 60 cc mini-junior klasse wordt er uiteraard harder gereden. De schade is beperkt gebleven tot een gescheurde zijbumper en enkele zwarte sporen van banden op de stickers. Mijn vader is handig en repareert dat zelf. Op mijn thuiscircuit ken ik de bochten en durf ik sneller te rijden. Met hooguit twee centimeter boven het asfalt lijkt het allemaal nog harder te gaan dan ik op mijn boardcomputer zie. Snelheden van richting de 100 kilometer in het uur zijn geen uitzondering."

"Ik heb veel geleerd het laatste jaar. Door goed naar andere coureurs te kijken en te luisteren naar aanwijzingen, gaat het steeds beter. Een podiumplaats heb ik nog niet gereden, wel ben ik een keer de beste driver geweest. In de competitie rijd ik tegen jongens die al veel langer karten en met twaalf jaar ouder zijn en ook met meer ervaring hebben. Zij moeten volgend jaar een categorie opschuiven, waardoor ik voor mijzelf meer kansen zie."

Max

Voorzichtig kijkt Luca nog verder. "Natuurlijk ben ik fan van Max Verstappen. Mijn vorige kart, een CRG, was dezelfde waar Max ooit in reed. Nu rijd ik een Parolin. Als Max rijdt, dan mag ik kijken. Alleen niet na zeven uur 's avonds, want de volgende dag moet ik wel naar school. Overdag of zondagmorgen vroeg stappen mijn vader en ik op de fiets en kijken we bij opa naar de race. Ik leer van de lijnen die Max rijdt en probeer zijn tactiek in de volgende training of wedstrijd uit. Ooit zou ik net als Max ook wel Formule 1-coureur willen worden, maar er zijn meer jongens die daar van dromen..."