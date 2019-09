Kaascommissie pakt op Fokveedag uit met Evert Schönhage en vlogster Leoni

HOORNAAR • Een Fokveedag Boerenlandfeest zonder kaas is geen Fokveedag. En dus zal de kaascommissie weer prominent aanwezig zijn op zaterdag 5 oktober in Hoornaar, ditmaal met onder anderen Evert Schönhage en vlogster Leoni.

De kaasmakers hebben het niet gemakkelijk gehad het afgelopen jaar. Ga maar na: een winter met een korte vorstperiode, een lente die vrij droog begon maar uiteindelijk regen gaf en in de zomer twee hittegolven met temperaturen tot wel 40 graden.

Hoe sterker de zon, hoe lager het vet- en eiwitpercentage. Onder dergelijk wisselende omstandigheden is het dus een hele kunst geweest om een goed product te maken. Of de kaasmakers hierin zijn geslaagd? De resultaten zijn te bewonderen en te proeven op de 107e Fokveedag Boerenlandfeest.

Keuring

De kazen worden vrijdag 4 oktober van 10:00 tot 12:00 uur gekeurd in Het Bruisend Hart in Hoornaar. Dit gebeurt door keurmeesters van de Bond van Boerderij en Zuivel. Aan de keuring doen kaasmakers uit een wijde kring rond Hoornaar mee.

Op de Fokveedag zelf is de kaascommissie te vinden in de streektent. In een totaal nieuwe stand, letterlijk in het middelpunt. Vlogster Leoni zal beide dagen aanwezig zijn om de boerenkaas nog meer kleur te geven.

Boerenkaasmaand

Zaterdagochtend om 09:30 uur zal Evert Schönhage de Oktober Boerenkaasmaand promoten en onder de aandacht brengen, onder meer door een reusachtige boerenkaas door te snijden en te beoordelen. Schönhage is uitgeroepen tot de Beste Kaasmeester van de Wereld 2019.

Koks zullen in de stand aanwezig zijn om kaasproducten te bereiden.