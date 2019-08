Midweekse wielertoertocht in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op woensdag 28 augustus wordt vanuit Groot-Ammers een open wielertoertocht georganiseerd. De Tocht der Frinten editie Albasserwaard bestaat uit twee volledig uitgepijlde routes van respectievelijk 70 of 120 km.

In eerste instantie is de deelname gericht op medewerkers van Defensie en de Nationale Politie uit het hele land. Naast deze specifieke doelgroep is deelname aan deze toertochten vanuit de regio en daarbuiten, voor iedereen mogelijk. Start en finish zijn gesitueerd bij de VV Groot-Ammers, De Boomgaard 1, Groot-Ammers. Er kan voor beide afstanden worden gestart tussen 08.30 en 10.30 uur. Indien niet vooraf ingeschreven kan dit ter plaatse.

Eén van de doelen van de organiserende Stichting Sportfrinten is het bevorderen van de (wieler-) sport en mensen blijvend in beweging krijgen. En dat alles zonder winstoogmerk waarbij opbrengsten als schenkingen aan goede doelen worden gedaan. Voor meer informatie en/of voorinschrijving: www.sportfrinten.nl.