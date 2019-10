Nieuwe enquête TipVijfheerenlanden over de fusiegemeente en over de boerenprotesten

VIJFHEERENLANDEN • Er is deze week weer een nieuwe enquête verstuurd naar het burgerpanel TipVijfheerenlanden. De vragen gaan ditmaal over de gemeentelijke Vijfheerenlandenfusie en over de boerenprotesten.

Nog geen lid van TipVijfheerenlanden maar wel meedoen aan de enquête?

Het burgerpanel wordt geregeld geraadpleegd in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie.

Toponderzoek

Toponderzoek heeft in 70 gemeenten in Nederland burgerpanels ingesteld. De praktijk heeft al uitgewezen dat sommige onderzoeksresultaten worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Dat betekent dat panelleden mede hun stempel kunnen drukken op besluitvorming. En juist dat maakt deelname aan het burgerpanel interessant en leuk. De panelleden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waarover zij geraadpleegd willen worden.

