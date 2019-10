Eerste tiny house in Alblasserwaard in stromende regen geplaatst

OTTOLAND • De Papendrechtse Linda den Besten heeft zaterdag 19 oktober haar tiny house laten plaatsen op een perceel aan de A in Ottoland. Haar kleine huis van minder dan 24 vierkante meter is het eerste tiny house in de Alblasserwaard.

In de stromende regen bungelde het huisje van Linda enkele seconden boven de sloot die langs de A loopt. "Ja, ik vond het spannend", erkent Linda. "Maar toen ik zag hoe goed het ging, kon ik ervan genieten."

'Onvoorstelbaar'

Het huisje is gebouwd door Liberté Tiny Houses in Werkendam. Het transport werd verzorgd door Van den Heuvel Transport uit hetzelfde dorp. Daniël Blok uit Arkel bediende de kraan. Linda: "Het is onvoorstelbaar, voor de mensen van de vrachtwagen en de kraan is zo'n klus peanuts. De kraanmachinist reed binnen een minuut de grote kraan naar de locatie, over een smalle ventweg."

"Toen ze het huisje de eerste keer oppakten hing het schuin. Toen hebben ze het even teruggezet en opnieuw opgetild. Daarna moest het over de sloot, langs een boom en ter plekke worden omgedraaid. Dat ging allemaal zonder moeite." De plaatsing trok veel publiek. "Er waren veel vrienden en bekenden van mij. En ook diverse mensen uit het dorp."

Zonnepanelen

Linda heeft nog drie en een halve week om de laatste dingen te regelen. "Gisteren heb ik met een vriendin laminaat gelegd. Mijn vader en opa zijn nu aan het behangen en donderdag wordt de keuken gebracht. Die ga ik komend weekeinde plaatsen. Het schilderen moet ook nog. Verder moeten we de watertank ingraven, een helofytenfilter aanleggen, zonnepanelen plaatsen en de pijp voor de kachel neerzetten."

Verhuizen

Uiterlijk op 14 november wil Linda in haar nieuwe huisje trekken. "Dan moet ik uit mijn huidige huis in Papendrecht zijn. Het voelt allemaal nog heel onwerkelijk. Ik heb hier bijna vier jaar naartoe gewerkt. Gisteren was ik er de hele dag en ik dacht: dit is echt gaaf. Het is precies pas, zoals ik gehoopt had. Ik heb het idee dat het gaat werken."