Binnen enkele weken duidelijkheid over aanleg glasvezel in Molenwaard

MOLENLANDEN • De onderhandelingen om de aanleg van glasvezel in de voormalige gemeente Molenwaard rond te krijgen hebben veel tijd, gevergd, maar binnen vier à vijf weken hakt Stichting Glasvezel Molenwaard de knoop door: wel of niet doorgaan.

Dat meldt voorzitter Edwin van der Ham. "We zijn nog volop in gesprek met partijen die dit project zouden kunnen financieren. Maar dat is niet eenvoudig. Er moet een partij zijn die voor meerdere miljoenen garant wil staan. Die hadden we, de gemeente, maar dat is inmiddels een gepasseerd station. Zij zeggen niet garant te kunnen staan."

De gesprekken bevinden zich in een afrondende fase. "Binnen een week of vier, vijf, hopen we duidelijkheid te hebben. Dan beslissen we of we doorgaan of er definitief een punt achter zetten en natuurlijk hopen we een positieve beslissing te kunnen melden."