Deuren van Lyceum Oudehoven gaan open op 30 oktober

GORINCHEM • Lyceum Oudehoven in Gorinchem houdt vrijdag 30 oktober de middagactiviteit 'School in Bedrijf.

Leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn dan samen met hun ouders welkom vanaf 13.30 uur.

Hoe is het om door een middelbare school te lopen als er lessen worden gegeven of als er pauze is, om echt te zien hoe een school echt functioneert als deze 'in bedrijf' is? Dit is wat Lyceum Oudehoven wil laten zien tijdens de middagactiviteit 'School in Bedrijf'.

Docenten en leerlingmentoren verwelkomen de bezoekers en leerlingen leiden hen rond in het schoolgebouw terwijl er normaal les gegeven wordt. Alle deuren van de lokalen staan open en docenten en leerlingen laten zien hoe het op Lyceum Oudehoven gaat.