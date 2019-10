Gorinchem trekt flink meer bezoekers

GORINCHEM • De VVV Gorinchem heeft een succesvol seizoen achter de rug. Van januari tot en met september stapten 22.932 bezoekers binnen bij de VVV, 3.702 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal buitenlandse bezoekers nam toe van 1.141 tot 2.084.

Gorinchem Citymarketing, de centrale marketingorganisatie voor de stad, voerde in mei en juni een grote landelijke on- en offline campagne uit. 'Dit leidde direct tot gemiddeld 89% meer bezoekers op de website mooigorinchem.nl', meldt VVV Gorinchem in een persbericht.

Juli en augustus waren de drukste maanden voor de organisatie; het fysieke bezoek nam die maanden toe met gemiddeld 39%. 'De toename van buitenlandse toeristen is ook toe te schrijven aan deelname aan fiets- en wandelbeurzen in België en de samenwerking met Utrecht Marketing in de Hollandse Waterlinie. Vooral Belgen en Duitsers weten de stad in toenemende mate te vinden.'

Toename bestedingen

Meer bezoekers betekent ook meer bestedingen in de stad. Door gerichte marketingacties is het aantal verkochte arrangementen met 474% toegenomen. Ronald Verduijn van La Caponnière: "Door de nieuwe Food Tour heb ik een aantal keer een grote groep mensen binnen gehad. Erg leuk om te vertellen wat we doen, en wellicht komen ze later nog eens terug. Op Open Monumentendag kreeg ik dit jaar bezoekers uit heel Nederland, onder andere uit de Achterhoek. We hebben ook met grotere regelmaat buitenlandse gasten uit Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Italië, Engeland en België. Vaak overnachten ze binnen de vesting bij een B&B, het Tolhuis, Goud en Zilver of Karel de Stoute."



Ook andere producten en diensten vinden veel aftrek volgens VVV Gorinchem. 'De vernieuwde stadswandeling is al bijna 700 keer verkocht (317 in 2018), het aantal verhuurde fietsen nam toe met 350% (225 vs. 63) en de Gorcumse Zoute Bollen gingen ruim 200 keer meer over de toonbank.'