Opfriscursus autorijden voor senioren

LEXMOND • Donderdag 5 november organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met de gemeente Vijfheerenlanden en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een opfriscursus rijvaardigheid voor senioren.

Deze cursus is bedoeld voor senioren om aan hen verkeers theoriekennis aan te reiken maar ook om te zien of de door hen ontwikkelde eigen rijstijl veilig is. Hier worden dan persoonlijke adviezen gegeven om de rijvaardigheid te bevorderen en zolang mogelijk mobiel te blijven. Ook is er een reactietest en wordt er een oogmeting aangeboden.

De cursus vindt plaats bij Huis Het Bosch aan de Nieuwe Rijksweg 6 in Lexmond. Er is een ochtendsessie van 09.00 tot 12.15 uur en een middagsessie van 13.00 tot 16.30 uur

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de verkeerstheorie. Nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen zoals 'het nieuwe rijden' krijgen volop de aandacht.

Bovendien wordt een ogen- , en reactietest afgenomen door ervaren specialisten op hun eigen vakgebied.

Met een speciaal opgeleide ritbegeleider maakt iedereen in de eigen auto of brommobiel een rijvaardigheidsrit van ongeveer 35 minuten. Na afloop van de rit krijgt men een ritverslag met persoonlijke adviezen waarmee men de (vaak ongemerkt) ingeslopen fouten in het rijgedrag en de routine kan verbeteren. Iedere belangstellende, ouder dan 67 jaar, die in het bezit is van een geldig rijbewijs, auto of brommobiel en woonachtig is in de gemeente Vijfheerenlanden, kan meedoen.

Aanmelden bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland via werkgroepsenioren@kpnmail.nl of 0184-685317. De kosten bedragen 15 euro. Opgeven kan tot 1 november.